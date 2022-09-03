Эмил Райкович – о матче с «Самарой»: «Ошибки еще присутствуют, стараемся их исправлять»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил важность товарищеского матча против «Самары» (88:78) для подготовки к новому сезону лиги ВТБ.

«Это обычный процесс подготовки. В подобных ситуациях нормально требовать от ребят сосредоточенности, большей активности в обороне и ответственности в атаке. Мы не перестаем анализировать нашу игру. Ошибки еще присутствуют, мы стараемся их исправлять.

Команда учится в каждой игре. Мы разбирали прошлый матч с , то же самое сделаем после этой встречи. Именно для этого и нужна подготовка. Мы исправляем ошибки и становимся лучше с каждым днем», – заявил Райкович.

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