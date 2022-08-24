Деннис Родман не полетит в Россию добиваться освобождения Бриттни Грайнер

Деннис Родман не полетит в Россию, чтобы освободить Бриттни Грайнер.

Пятикратный чемпион НБА спустя два дня после заявления о том, что он собирается отправиться в Россию и попытаться освободить американскую баскетболистку, осужденную за контрабанду наркотиков, заявил, что поездка не состоится.

Легендарный баскетболист передумал после заявления Госдепартамента США о том, что игрок не будет представлять американское правительство в своей поездке в Россию.

Родман сообщил СМИ о планах отправиться в Россию в минувшую субботу, находясь ресторане в Вашингтоне. В понедельник правительство США предупредило бывшего игрока о том, чтобы он не вмешивался в дело Грайнер. Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «поездка Родмана в Россию не будет осуществляться от имени правительства США», и что власти «рекомендуют американским гражданам не ездить в Россию в связи с рядом угроз».

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

Родман неоднократно посещал КНДР и встречался с Ким Чен Ыном. В 2014 году он совершил визит в Москву, во время которого называл президента России Владимира Путина «крутым».

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