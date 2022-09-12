Агенты Факундо Кампаццо опровергли слухи о «Реале»

Агенты бывшего разыгрывающего опровергли сообщение Relevo о том, что аргентинец склоняется к переходу в испанский .

«Факу хочет остаться в НБА, и мы работаем над этим. Все остальное – чистая дезинформация и ложь. Разные сроки рынков, не более того», – передает слова представителей игрока Eurohoops.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб предложил Кампаццо трехлетний контракт на 2,8 млн евро.

Вчера Кампаццо стал победителем чемпионата Америки в составе сборной Аргентины.

MVP из Сербии, чемпион из Греции, словенский вундеркинд: НБА превратилась из самой американской лиги в международную