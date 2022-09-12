Габриэль Дек – MVP чемпионата Америки, Коул и Кампаццо в символической пятерке

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата Америки 2022 года, взяв верх в финальном матче над командой Бразилии – 75:73.

США заняли 3-е место, победив Канаду (84:80) в «бронзовом» матче.

Аргентинец Габриэль Дек признан MVP турнира. Форвард стал самым результативным игроком чемпионата, его средние показатели – 21,4 очка, 5,6 подбора и 1,6 передачи за игру.

В финальной встрече Дек набрал 20 очков и 7 подборов.

В символическую пятерку чемпионата Америки вместе с Деком включены (США), (Аргентина), Яго дос Сантос (Бразилия) и Дэлано Бэнтон (Канада).

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