«Реал» предложил Факундо Кампаццо 2,8 млн евро на три года

Мадридский предложил разыгрывающему (31 год, 178 см) трехлетний контракт на 2,8 млн евро, сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Аргентинец провел предыдущие два сезона за «Денвер» и неоднократно говорил, что намерен продолжить выступления в НБА. В настоящее время он является свободным агентом.

В минувшем сезоне 31-летний защитник набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи за 18 минут на площадке.

До перехода в в 2020 году он выступал за мадридский «Реал».

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