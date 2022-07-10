«Реал» предложил Факундо Кампаццо 2,8 млн евро на три года

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Мадридский «Реал» предложил разыгрывающему Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) трехлетний контракт на 2,8 млн евро, сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Аргентинец провел предыдущие два сезона за «Денвер» и неоднократно говорил, что намерен продолжить выступления в НБА. В настоящее время он является свободным агентом.

В минувшем сезоне 31-летний защитник набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи за 18 минут на площадке.

До перехода в «Денвер» в 2020 году он выступал за мадридский «Реал».

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