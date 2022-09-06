Скауты «Далласа» следят за Деннисом Шредером на Евробаскете-2022

«Мэверикс» заинтересованы в подписании резервного первого номера.

По информации инсайдера Марка Стейна, представители офиса Нико Харрисон и Майкл Финли просматривают на Евробаскете-2022 свободного агента , который выступает за Германию.

В списке потенциальных целей техасского клуба также называются , , и Деннис Смит.

В 49 матчах за «Бостон» в сезоне-21/22 Шредер набирал 14,4 очка, 3,3 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла