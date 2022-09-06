Скауты «Далласа» следят за Деннисом Шредером на Евробаскете-2022

«Мэверикс» заинтересованы в подписании резервного первого номера.
По информации инсайдера Марка Стейна, представители офиса «Далласа» Нико Харрисон и Майкл Финли просматривают на Евробаскете-2022 свободного агента Денниса Шредера, который выступает за Германию.
В списке потенциальных целей техасского клуба также называются Эрик Бледсоу, Элфрид Пэйтон, Факундо Кампаццо и Деннис Смит.
В 49 матчах за «Бостон» в сезоне-21/22 Шредер набирал 14,4 очка, 3,3 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.
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