Скауты «Далласа» следят за Деннисом Шредером на Евробаскете-2022

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«Мэверикс» заинтересованы в подписании резервного первого номера.

По информации инсайдера Марка Стейна, представители офиса «Далласа» Нико Харрисон и Майкл Финли просматривают на Евробаскете-2022 свободного агента Денниса Шредера, который выступает за Германию.

В списке потенциальных целей техасского клуба также называются Эрик Бледсоу, Элфрид Пэйтон, Факундо Кампаццо и Деннис Смит.

В 49 матчах за «Бостон» в сезоне-21/22 Шредер набирал 14,4 очка, 3,3 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла

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