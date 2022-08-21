Факундо Кампаццо: «Хочу остаться в НБА»

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Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо по-прежнему остается без команды, но не теряет надежды заключить контракт в НБА. 

«Я хочу остаться. Я доказал, что способен конкурировать с игроками НБА, когда нахожусь в своей лучшей форме, когда мне придают уверенности и я чувствую себя частью ротации.

Фактически, я играл в стартовом составе во время своего первого розыгрыша плей-офф во всех матчах, кроме последнего. И я много играл в регулярном чемпионате.

Я не отказываю «Реалу». Я хочу сказать, что мое внимание и моя энергия сосредоточены на НБА. Это мой приоритетный вариант», – сказал Кампаццо.

Контракт Кампаццо с «Денвером» истек по окончании прошлого сезона. Мадридский «Реал» предложил аргентинцу трехлетний контракт на 2,8 млн евро. 

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