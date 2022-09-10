Ливио Жан-Шарль – о 2 овертаймах с «Тофашем»: «Адская работа в защите и нападении»

Ливио Жан-Шарль отметил высокий уровень борьбы в товарищеском матче против на сборе в Турции.

Армейцы отыграли 20-очковое отставание и довели встречу до овертайма. После второй дополнительной пятиминутки команды согласились на ничью – 99:99.

«Это было тяжело, не буду врать. С «Тофашем», возможно, было легче, чем с . Они просто мощно начали, и в первой половине мы отставали. Но потом мы показали характер, играли на более высоком уровне, боролись до конца. Должны были играть третий овертайм, а это адская работа в защите и нападении.

В итоге я горд за команду и за весь коллектив. Я думаю, мы постоянно идем вперед. Мы стараемся не повторять ошибок прежних игр, мы меняемся. Да, у нас появляются новые ошибки, но мы становимся лучше, я это чувствую», – признался Жан-Шарль.

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