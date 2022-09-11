Товарищеские матчи. 21 очко Самсона Руженцева помогло ЦСКА обыграть «Бурсаспор», «Зенит» встретится с «Анадолу Эфесом»

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Московский ЦСКА обыграл турецкий «Бурсаспор» (82:71) в заключительном матче товарищеского турнира Gloria Cup в Анталье.

В составе армейцев самым результативным игроком стал Самсон Руженцев, который набрал 21 очко за 18 минут на площадке.

Санкт-Петербургский «Зенит» встретится с «Анадолу Эфесом».

Товарищеские матчи

ЦСКА — Бурсаспор — 82:71  (17:13, 26:21, 22:17, 17:20)

ЦСКА: Руженцев (21), Жан-Шарль (15 + 9), Уэйр (15)

11 сентября. 17.30

Зенит — Анадолу Эфес

11 сентября. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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