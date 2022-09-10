Эмил Райкович – о ничьей с «Тофашем»: «На данном этапе предсезонки рано нагружать команды»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги товарищеского матча с (99:99, 2ОТ) на сборе в Турции.

Армейцы отыграли 20-очковое отставание и были близки к победе. После двух овертаймов участники встречи согласились на ничью.

«У нашего соперника были крепкие и сильные «большие», потому борьба под щитами для нас была проблемой. Но в итоге команда проявила характер, приложила дополнительные усилия, сумела сократить большое отставание и довела игру до того момента, когда у нас были шансы на победу.

После двух овертаймов мы, тренеры, решили не продолжать встречу, потому что на данном этапе предсезонки рано так нагружать команды, это может привести к травмам. В любом случае, игра была очень полезной для нашей подготовки, этот опыт обязательно поможет нам в сезоне», – заявил Райкович.

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