Жорди Бертомеу: «Не вижу в Евролиге два клуба из Белграда на стабильной основе в ближайшее время»

Глава Евролиги Жорди Бертомеу оценил вероятность участия в Евролиге одновременно и «Црвены Звезды».

«Существует сценарий, при котором эти клубы выигрывают Адриатическую лигу и в одном сезоне. В этом году, как вы знаете, подобного не произойдет. Другой сценарий очевиден – это уайлд-кард.

Белград – отличный рынок, поэтому мы и провели там «Финал четырех» этого года. У нас есть «Партизан» и , но я не вижу в Евролиге два клуба из Белграда на стабильной основе в ближайшее время», – заявил Бертомеу.

«Партизан» и «Црвены Звезда» в нынешнем сезоне сойдутся в финале лиги. Победитель серии с высокой вероятностью окажется единственным представителем Сербии в Евролиге-22/23.

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