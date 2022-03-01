Павел Астахов: «Для нашей молодежи откроются места, которые ранее были заняты легионерами. Мы обязаны использовать этот шанс»

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Генеральный директор «Химок» Павел Астахов считает, что новое положение дел в российском баскетболе даст шанс проявить себя местным баскетболистам.

«Как гражданин РФ, я полностью поддерживаю свою страну и все решения ее президента. Но уже сейчас мы живем в новой реальности, в которой спорту – и баскетболу в частности – будет непросто. Матчи сборных команд России перенесены на неопределенный период, наши клубы отстраняют от участия в еврокубках, из них уезжают легионеры, а Международный олимпийский комитет вообще рекомендует отстранить всех российских спортсменов от участия в соревнованиях. Это очень, очень неприятно, но не смертельно.

Теперь у нас появится реальный шанс заняться нашими внутренними баскетбольными проблемами, связанными с подготовкой и доведением до взрослого профессионального уровня наших молодых игроков. Для них появятся рабочие места, которые ранее были заняты легионерами. А это то, о чем мы говорили на протяжении многих лет. У них появится возможность реализовать себя. Это шанс, который мы просто обязаны использовать!» – сказал Астахов.

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