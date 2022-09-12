Энтони Эдвардс может получить штраф от НБА за насмешки над геями

Теги Миннесота НБА штрафы Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс опубликовал в инстаграме видео, на котором насмехается над геями.

Запись быстро распространилась по сети и вызвала неоднозначную реакцию общественности. Игроку пришлось извиниться.

Как сообщает The Star Tribune, Эдвардс может получить штраф от НБА с учетом уже имеющихся прецедентов. 

В апреле 2021 года НБА оштрафовала звезду «Нетс» Кевина Дюрэнта на 50 тысяч долларов после того, как актер Майкл Рапопорт выложил скриншоты с оскорбительными и уничижительными заявлениями, сделанными баскетболистом в его адрес.

Также Рэджон Рондо и Кобе Брайант были оштрафованы за оскорбления в адрес геев, которые имели место во время матчей.

НБА помешана на дорогом алкоголе. Кто из игроков лучше разбирается в вине? И чья текила круче – Джордана или Леброна?

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