Журналист Джон Кравчински: «Говорят, что Энтони Эдвардс просто монстр»

По словам журналиста The Athletic Джона Кравчински, люди, наблюдавшие за тренировками ( ) в межсезонье, утверждают, что 21-летний защитник находится в великолепной форме.

«Несколько человек сказали мне, что он просто монстр. Посмотрим, что будет, когда начнется тренировочный лагерь и начнутся игры. Я слышал много восторженных отзывов о том, в какой форме находится Энт», – сказал Кравчински.

Ранее в сети появилось видео, как Эдвардс на тренировке исполнил эффектный данк и повредил щит.

Десять изменений, которые сделают «Миннесоту» контендером