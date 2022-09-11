Джанмарко Поццекко – о победе над Сербией: «Мы шокировали весь мир»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко прокомментировал сенсационную победу над сборной Сербии (94:86) в 1/8 финала Евробаскета-2022.
«Мы шокировали мир. Мы шокировали весь мир», – коротко сказал Поццекко.
Специалист возглавил итальянскую сборную в июне этого года. Команда потеряла одного из лидеров перед Евробаскетом. Форвард «Бостона» Данило Галлинари выбыл из-за травмы.
Сербия считалась главным претендентом на победу в турнире. Групповой этап команда завершила с показателями 5-0.
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