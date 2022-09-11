Сербия вылетела с Евробаскета, проиграв Италии в 1/8 финала

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Сборная Италии одержала сенсационную победу над сборной Сербии в 1/8 финала Евробаскета-2022 (94:86).

32 очка и 10 подборов центрового «Денвера» Николы Йокича не помогли сербской команде добиться положительного результата. В составе итальянской сборной самым результативным стал экс-разыгрывающий УНИКСа Марко Списсу – 22 очка.

Сербия считалась главным претендентом на победу в Евробаскете. Групповой этап команда завершила с показателями 5-0.

Италия лишилась одного из лидеров перед турниром. Форвард «Бостона» Данило Галлинари выбыл из-за травмы.

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