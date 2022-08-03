Стив Керр: «Уиггинс, Пул и Луни входят в костяк «Уорриорз»

Главный тренер «Голден Стэйт» отметил важность , и для команды.

«Вероятно, мы обладаем лучшей преемственностью в НБА. Учитывая Уиггинса и Пула, которые многому научились в этой команде, наша основа действительно прочна. Это самое важное, что есть в лиге. В прошлом году было так же, только мы не знали, будем ли мы претендовать на титул.

Вот почему старт 18-2 был таким важным, это придало уверенности. Сейчас мы защищаем чемпионство, ничего не гарантировано, но есть уверенность в себе. Мы сохранили костяк – шестерых парней, которые будут проводить много времени на площадке в каждом матче», – сказал Керр.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы