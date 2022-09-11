Велимир Перасович – о поражении от «Самары»: «Это была худшая игра, которую мы провели в текущее межсезонье»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Самары» в полуфинале предсезонного Кубка Хайретдинова (71:78).

«Это была худшая игра, которую мы провели в текущее межсезонье.

Многие моменты вполне объяснимы, ведь некоторые баскетболисты только недавно присоединились к команде и пока не готовы играть так, как мы хотим. Считаю, нам многое нужно улучшить, чтобы быть конкурентоспособными.

Сегодня допустили много ошибок и плохо действовали в нападении. Забили всего 10 очков за 15 минут, что неприемлемо. Но у нас впереди достаточно времени, чтобы подойти к старту сезона в оптимальной форме», – сказал Перасович.

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