Эдо Мурич: «И Лука, и Яннис могут набрать 50 очков, если захотят»

Теги сборная Греции сборная Словении Эдо Мурич Яннис Адетокумбо Лука Дончич Евробаскет-2022 Баскетбол

Форвард сборной Словении Эдо Мурич высказался о противостоянии двух самых результативных игроков Евробаскета – Луки Дончича и Янниса Адетокумбо.

«У Луки в матче против Франции пошла игра. Они оба отличные игроки, игроки другого уровня. Если они захотят, они могут набрать 50 очков в одном матче.

В матче против Франции мы играли без нашего основного центрового, поэтому Луке пришлось активизироваться. Это доказывает, что он большой игрок, победивший Францию почти в одиночку. Яннис тоже из этой категории игроков.

Я не думаю, что они спорят, кто станет самым результативным. Я думаю, что они спорят, кто выиграет турнир», – сказал Мурич.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад

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