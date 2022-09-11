Эдо Мурич: «И Лука, и Яннис могут набрать 50 очков, если захотят»

Форвард сборной Словении Эдо Мурич высказался о противостоянии двух самых результативных игроков – Луки Дончича и .

«У Луки в матче против Франции пошла игра. Они оба отличные игроки, игроки другого уровня. Если они захотят, они могут набрать 50 очков в одном матче.

В матче против Франции мы играли без нашего основного центрового, поэтому Луке пришлось активизироваться. Это доказывает, что он большой игрок, победивший Францию почти в одиночку. Яннис тоже из этой категории игроков.

Я не думаю, что они спорят, кто станет самым результативным. Я думаю, что они спорят, кто выиграет турнир», – сказал Мурич.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад