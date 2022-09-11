Ацо Петрович: «Сербия показывает лучший баскетбол на Евробаскете. Игра Сербии – это поэзия»

Прославленный хорватский тренер Ацо Петрович выразил восхищение игрок сборной Сербии на Евробаскете-2022.

«Давно я не видел, чтобы сборная так хорошо играла в пас. Их переход от защиты в нападение – это рапсодия. Именно так играла знаменитая сборная Югославии в 1989 году на чемпионате Европы в Загребе. Тот же стиль. Дражен был разыгрывающим, а еще были Кукоч, Дивац, Раджа, Данилович... Я с удовольствием смотрю все матчи.

Сербия показывает лучший баскетбол на этом турнире. Словения играет немного по-другому. Они оставляют Дончича один на один, либо разыгрывают с ним пик-н-ролл. Самый доминирующий игрок приносит очки. Нужно 47 очков — они набирает, нужно 13 передач — делает. Обе сборные показывают первоклассную игру, но на разных уровнях. Игра Сербии – это поэзия», – сказал Петрович.

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