Никола Милутинов дебютировал на Евробаскете-2022

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов в четверг провел первый матч на Евробаскете-2022.

Во встрече с Польшей (96:69) игрок за 20 минут на площадке набрал 16 очков (5 из 7 с игры), 3 подбора и 1 передачу.

Милутинов пропустил первые четыре встречи группового этапа из-за вируса.

Сербы завершили групповой этап с результатом 5-0 на 1-м месте в группе D. В 1/8 финала плей-офф команда встретится с Италией.

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