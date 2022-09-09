Джанмарко Поццекко: «Уважаю Сербию, но верю в сборную Италии»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко подвел итоги первого этапа Евробаскета-2022, на котором команда финишировала 4-й в своей группе.

В 1/8 финала итальянцы встретятся с Сербией.

«Я очень уважаю Сербию, буквально вырос, наблюдая за югославским баскетболом. Но у меня большая вера в наших игроков, у них есть характер, я готов пойти с ними на любое дело. Мы знаем, что будет сложно. Сербия – превосходная команда, но с этими парнями я готов ко всему.

После своего прихода в сборную даже не ожидал, что мы будем играть на таком уровне. Мы провели 8 матчей и проиграли только два раза: в одном случае были очень близки к победе над Грецией, а в другом против Украины мы немного просели после отличной первой половины.

Пожалуй, мы могли добиться лучшего результата в группе. Но я горжусь своими игроками и их настроем. Сейчас мы думаем только о Сербии, о матче, который нам предстоит в воскресенье. Это единственное, что имеет значение», – заявил Поццекко.

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