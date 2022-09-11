Марк Кьюбан заявил, что не против мини-турнира по ходу сезона

Владелец заявил, что его цитата по поводу мини-турнира по ходу сезона НБА «устарела», что на самом деле он не против этой идеи и есть вероятность, что турнир «вызовет интерес», сообщает инсайдер Марк Стейн.

В пятницу были опубликованы подробности формата мини-турнира, который планирует провести во время сезона-2023/24.

Ранее Кьюбан заявлял, что не поддерживает идею.

«Что касается турнира по ходу сезона, я не в восторге. Мне не нравится эта идея. Вполне могу допустить, что «Мэверикс» не будут участвовать вовсе или дадут отдых лучшим игрокам. До тех пор, пока они не вручат мне за это Кубок Лэрри О’Брайена. Трофей есть трофей, всегда надо думать только о нем», – говорил Кьюбан.

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