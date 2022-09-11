Ману Джинобили, Тим Хардуэй, Суин Кэш и Джордж Карл введены в Зал славы

Бывшие звезды НБА Ману Джинобили и , тренер и легенда женской НБА Суин Кэш введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Официальная церемония состоялась в субботу, 10 сентября, в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Членами Зала славы сегодня также стали главный тренер университета Западная Вирджиния Боб Хаггинс, бывший тренер НБА Дел Харрис, победительница WNBA и двукратная чемпионка Олимпийских игр , тренер NCAA, бывший тренер года WNBA Марианна Стэнли и экс-судья НБА Хью Эванс.

Хедлайнером субботней церемонии стал аргентинец Джинобили, который выиграл четыре чемпионата НБА в составе «Сан-Антонио» в начале 2000-х вместе с членом Зала славы Тимом Данканом и тренером Греггом Поповичем. За свою 16-летнюю карьеру Джинобили сыграл в двух Матчах всех звезд, дважды был включен в символическую сборную НБА, был признан лучшим запасным игроком сезона-2007/08 и вошел в число 30 лучших игроков за все время по количеству очков плей-офф (3054).

Хардуэй сыграл в пяти Матчах всех звезд, был включен в пять символических сборных НБА и занимает 12-е место за все время по передачам за матч (8,2). Карл завершил карьеру в 2016 году после 27 сезонов в качестве главного тренера и занимает шестое место в истории НБА по количеству побед за карьеру с результатом 1175-824.

Кэш за 15-летнюю карьеру выиграла три титула чемпиона женской НБА и завоевала две золотые олимпийские медали со сборной США. Сейчас она является вице-президентом по баскетбольным операциям в «Новом Орлеане».

Уэйлен выиграл четыре чемпионата женской НБА и две золотые олимпийские медали в составе сборной США. В 2016 году пятикратная участница Матча всех звезд была признана одним из 20 лучших игроков в истории WNBA.

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