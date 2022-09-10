Ману Джинобили – о включении в Зал славы: «Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь»

Прославленный игрок и сборной Аргентины Ману Джинобили выступил с речью в честь грядущего включения в Зал славы.

«Прошло несколько лет после завершения карьеры, мне 45, и вот я здесь.

Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь... этот паренек, который родился там, где родился. Но как же я признателен абсолютно всем людям и командам, которые были частью моей карьеры, встречались на моем пути.

Мой знаменитый соревновательный дух? Это что-то генетическое, что-то в этом роде. Это нездоровая история. Точно не хотел бы, чтобы мои дети были такими же. Потому что очень часто ты все же проигрываешь, а это не очень весело, когда у тебя такой подход. Но таков уж я», – заявил аргентинец.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?