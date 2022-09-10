Тим Хардуэй показал фирменный кроссовер после вручения ему пиджака члена Зала славы

В субботу в Спрингфилде, штат Массачусетс, состоится торжественная церемония включения в Зал славы баскетбола представителей класса-2022.

Новые члены Зала славы в пятницу получили фирменные пиджаки и перстни. В числе представителей класса этого года – знаменитый игрок НБА Тим Хардуэй.

После вручения ему пиджака члена славы Хардуэй в шутку показал фирменный кроссовер, которым прославился во время выступления в лиге.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?