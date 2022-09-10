Новые члены Зала славы получили фирменные пиджаки и перстни

В субботу в Спрингфилде, штат Массачусетс, состоится торжественная церемония включения в Зал славы баскетбола представителей класса-2022.

В Зал славы в числе прочих войдут бывшие звезды НБА Тим Хардуэй и Ману Джинобили, тренер Джордж Карл, легенда женской НБА Суин Кэш, главный тренер университета Западная Вирджиния Боб Хаггинс, победительница WNBA и двукратная чемпионка Олимпийских игр Линдси Уэйлен, тренер NCAA, бывший тренер года WNBA Марианна Стэнли и экс-судья НБА Хью Эванс.

Новые члены Зала славы в пятницу получили фирменные пиджаки и перстни.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?

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