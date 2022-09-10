Зак Лоу: «В «Джаз» считают, что каждый из троицы Кларксон, Богданович, Бизли достоин пика первого раунда»

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Эксперт ESPN Зак Лоу назвал ценник, который в «Юте» установили на обмен Джордана Кларксона, Бояна Богдановича и Малика Бизли.

«Второй пакет «Юты» – Кларксон, Богданович, Бизли. Судя по тому, что мне рассказали в лиге, в «Джаз» считают, что каждый из троих этих парней достоин выбора в первом раунде. Если это так, то сделки не будет, это исключено», – заявил Лоу.

«Джаз» ранее обменяли лидеров команды Руди Гобера и Донована Митчелла. В распоряжении клуба теперь имеются 15 пиков первого раунда на ближайших семи драфтах.

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