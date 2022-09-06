Главным переговорщиком по Митчеллу от «Никс» выступал консультант клуба Герссон Росас

летом вел переговоры с «Ютой» по обмену 3-кратного участника Матча звезд .

По информации The Boston Globe, основными переговорщиками клубов выступали не президенты Леон Роуз и , а консультант «Никс» Герссон Росас и генеральный менеджер «Джаз» Джастин Заник.

Переговоры доверили Росасу и Занику, так как они хорошо знают друг друга. Прийти к компромиссу им все же не удалось, и в итоге одобрявший переход в «Нью-Йорк» уроженец города Митчелл оказался в «Кливленде».

«Никс» пригласили Росаса в организацию в феврале из «Миннесоты». Экс-президент «Тимбервулвс» по баскетбольным операциям был уволен всего за несколько дней до начала сезона-21/22. Сообщалось, что клуб был недоволен тем, как менеджер вел дела.

Также Герссон, состоя в браке, был уличен в интимных отношениях с одной из сотрудниц клуба.

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