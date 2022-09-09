Дэнни Эйндж: «У «Юты» есть план, как собрать чемпионскую команду»

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Президент «Юты» Дэнни Эйндж рассказал о серьезных изменениях состава в межсезонье-2022 и планах на будущее.

«Джаз» обменяли лидеров команды Руди Гобера и Донована Митчелла.

«Было очевидно, что для повышения наших шансов на создание команды, которая могла бы реально бороться и добиваться стабильного успеха, нам нужно было внести изменения в состав. Обмен Руди, а теперь и Донована – редкая возможность найти качественных и талантливых игроков, а также получить пики, чтобы иметь перспективную позицию в будущем. У нас есть план, который поможет нам собрать чемпионскую команду, как того заслуживают наши болельщики. Потребуется время, чтобы собрать этот состав. Мы все понимаем, какая работа предстоит, и полны решимости двигаться вперед с учетом нашего видения», – заявил Эйндж.

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