Дэнни Эйндж: «У «Юты» есть план, как собрать чемпионскую команду»

Президент «Юты» рассказал о серьезных изменениях состава в межсезонье-2022 и планах на будущее.

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«Было очевидно, что для повышения наших шансов на создание команды, которая могла бы реально бороться и добиваться стабильного успеха, нам нужно было внести изменения в состав. Обмен Руди, а теперь и Донована – редкая возможность найти качественных и талантливых игроков, а также получить пики, чтобы иметь перспективную позицию в будущем. У нас есть план, который поможет нам собрать чемпионскую команду, как того заслуживают наши болельщики. Потребуется время, чтобы собрать этот состав. Мы все понимаем, какая работа предстоит, и полны решимости двигаться вперед с учетом нашего видения», – заявил Эйндж.

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