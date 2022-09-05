«Никс» не хотели задействовать Квентина Граймса для приобретения Митчелла

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«Никс» не хотят расставаться с атакующим защитником Квентином Граймсом.

Как сообщает обозреватель The Athletic Дэвид Олдридж, «Нью-Йорк» сделал приоритетной целью сохранение Граймса во время переговоров с «Ютой» по 3-кратному участнику Матча звезд Доновану Митчеллу.

Митчелла в итоге обменяли в «Кавальерс».

Граймс – 25-й номер драфта-2021. В минувшем сезоне 22-летний игрок в 44 встречах набирал 6,0 очка, 2,0 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

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