«Никс» не хотели задействовать Квентина Граймса для приобретения Митчелла

«Никс» не хотят расставаться с атакующим защитником .

Как сообщает обозреватель The Athletic Дэвид Олдридж, сделал приоритетной целью сохранение Граймса во время переговоров с «Ютой» по 3-кратному участнику Матча звезд Доновану Митчеллу.

Митчелла в итоге обменяли в «Кавальерс».

Граймс – 25-й номер драфта-2021. В минувшем сезоне 22-летний игрок в 44 встречах набирал 6,0 очка, 2,0 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

Донован Митчелл – в «Кливленде»! Они собрали лучшую заднюю линию Востока?