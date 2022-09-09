Сергей Панов: «Уверен, что «Нижний Новгород» останется базовым клубом сборной России»

Президент «Нижнего Новгорода» на презентации обновленного фирменного стиля клуба отметил значимость «НН» для российского баскетбола.

«Я уверен, что «Нижний Новгород» останется базовым клубом сборной России.

Не важно кто куда ушел. Многие игроки были в нашей системе. Также иностранные игроки будут уезжать в свои сборные, поэтому мы будем базовым клубом не только сборной России, но и других национальных команд», – сказал Панов.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ