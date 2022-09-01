«Нижний Новгород» проведет презентацию нового сезона 8 сентября

8 сентября состоится презентация нового сезона БК «Пари Нижний Новгород». Мероприятие с участием игроков, тренеров и руководителей команды пройдет на площадке «Горадрома».

В программе запланированы: официальное представление новичков команды, презентация обновленного логотипа и игровой формы «НН», автограф-сессия игроков и пресс-конференция с участием первых лиц клуба.

В пресс-конференции примут участие: президент «НН» , главный тренер , капитан команды , игрок и глава отдела спонсорства PARI Алексей Левинский.

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