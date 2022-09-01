«Нижний Новгород» проведет презентацию нового сезона 8 сентября

Теги Антон Понкрашов Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Евгений Бабурин Баскетбол

8 сентября состоится презентация нового сезона БК «Пари Нижний Новгород». Мероприятие с участием игроков, тренеров и руководителей команды пройдет на площадке «Горадрома».

В программе запланированы: официальное представление новичков команды, презентация обновленного логотипа и игровой формы «НН», автограф-сессия игроков и пресс-конференция с участием первых лиц клуба.

В пресс-конференции примут участие: президент «НН» Сергей Панов, главный тренер Зоран Лукич, капитан команды Евгений Бабурин, игрок Антон Понкрашов и глава отдела спонсорства PARI Алексей Левинский.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные