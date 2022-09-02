Антон Понкрашов в новом выпуске шоу рассказал о турнире 1 на 1, который игрался в октагоне

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Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов в новом выпуске своего шоу PonkraShow рассказал о турнире по баскетболу 1 на 1.

«В этом ролике я расскажу о турнире Виктора Кейру B1BОХ 1x1 в октагоне. Настоящая битва на выживание. Страсть, накал и конечно же эпическая развязка турнира», – говорится в описании видео.

Понкрашов дошел до финала, в котором уступил сербу Йовану Крничу в овертайме.

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