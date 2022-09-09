Зоран Лукич – о Нижнем Новгороде: «Не хочу ничего менять и могу спокойно завершить здесь карьеру»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич на презентации обновленного фирменного стиля клуба признался, что готов руководить российской командой до конца карьеры, и заявил, что задача-минимум на предстоящий сезон Лиги ВТБ – попасть в плей-офф.

«Для меня Нижний Новгород – это особенный город. Здесь мы с командой добивались ярких результатов. Думаю, новый этап в жизни клуба поможет нам сделать шаг вперед. Нижний Новгород похож на мой родной город. Точно не хочу ничего менять и могу спокойно завершить здесь карьеру.

Что касается спортивных планов на сезон, думаю, что и игроки, и болельщики хотят выиграть чемпионат. Мы ставим перед собой задачу как минимум попасть в плей-офф и постараться пройти дальше четвертьфинала. Я не против, если мы снова попадем на ЦСКА, потому что наша команда должна быть способна играть с любым соперником в нынешнем сезоне», – передает слова тренера официальный сайт «НН».

Лукич также является главным тренером сборной России.

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