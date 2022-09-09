«Нижний Новгород» представил обновленный логотип и форму команды

В четверг состоялась презентация обновленного фирменного стиля «Нижнего Новгорода», титульным спонсором которого выступает букмекерская компания PARI.

В мероприятии приняли участие игроки команды во главе с капитаном Евгением Бабуриным, а также главный тренер и президент клуба .

На мероприятии был презентован обновленный клубный логотип и новая форма команды. Новый логотип символизирует следующий этап партнерства клуба и букмекерской компании.

Также во время мероприятия «Нижний Новгород» представил новичков и провел автограф-сессию баскетболистов. Все желающие могли задать вопросы спикерам на специально организованной пресс-конференции.

«С компанией PARI мы уже работали до того, как перешли на новый этап сотрудничества. В спорте рядом с клубом всегда должен находиться надежный, крепко стоящий на ногах партнер, чтобы команда имела возможность для развития и оставалась конкурентоспособной. Я очень рад, что мы быстро нашли взаимопонимание с PARI перед подписанием нового контракта. Благодарны компании и за то, что наш стиль стал более ярким и узнаваемым. В логотипе присутствуют символы, которые роднят баскетбол, город и нашего партнера. Надеюсь, изменения положительно повлияют и на результаты команды во время сезона. Пожелаем удачи ребятам!» – сказал Панов.

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