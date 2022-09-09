Венсан Колле: «Надеемся, что Ябуселе сможет сыграть против Турции»

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле рассчитывает на участие форварда Гершона Ябуселе в предстоящем матче 1/8 финала Евробаскета против Турции.
«Мы надеемся, что он будет в игре. У него травма мышцы бедра. Нам нужно подождать до завтра. Мы поберегли его на тренировках и не стали сильно нагружать. Все еще надеемся, что он будет готов нам помочь», – сказал Колле.
Ябуселе пропустил последний матч группового этапа против Словении в среду.
Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад