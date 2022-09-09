Венсан Колле: «Надеемся, что Ябуселе сможет сыграть против Турции»

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле рассчитывает на участие форварда в предстоящем матче 1/8 финала против Турции.

«Мы надеемся, что он будет в игре. У него травма мышцы бедра. Нам нужно подождать до завтра. Мы поберегли его на тренировках и не стали сильно нагружать. Все еще надеемся, что он будет готов нам помочь», – сказал Колле.

Ябуселе пропустил последний матч группового этапа против Словении в среду.

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