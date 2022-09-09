НБА разрешила украинским игрокам не платить страховку за участие в Евробаскете

разрешила сборной Украины не платить страховые взносы за участие игроков и в Евробаскете-2022. Об этом изданию Gazzetta.gr рассказал почетный президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков.

Сумма страховки для каждого игрока определяется его действующим контрактом. Накануне Евробаскета ФБУ удалось договориться с НБА об отмене страховых взносов для игроков сборной Украины.

Лень является игроком «Сакраменто». Михайлюк в прошлом сезоне выступал за «Торонто» и сейчас является свободным агентом.

Украина вышла в 1/8 финала плей-офф Евробаскета, где сыграет с Польшей.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами