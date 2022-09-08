Владимир Гомельский – о концовке матча Украина – Хорватия: «Здесь нет нарушения неписаного кодекса чести. Честная игровая ситуация»

Известный комментатор прокомментировал необычную концовку матча между сборными Украины и Хорватии (85:90) в заключительном туре группового этапа .

«Если Украина пошла забивать мяч, значит, им это было нужно. Хорваты об этом не подумали. Это ошибка не игроков, а ассистентов, тренеров. Хорваты пропустили мяч.

Команда, которая занимает второе место, теоретически сыграет с более слабой командой из другой группы. Украина стремилась занять второе место и получить более слабую команду в 1/8 финала — это нормальная спортивная борьба.

Нельзя обвинять хорватов, что Украина провела результативную атаку. Здесь нет нарушения неписаного кодекса чести. Честная игровая ситуация», — сказал Гомельский.

За 19 секунд до конца матча хорваты по указанию тренеров бросили играть, а украинцы провели атаку и набрали 2 очка, сократив отставание в счете до 5 очков. В результате Хорватия пропустит Украину на второе место в группе в случае победы Италии над Великобританией.

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