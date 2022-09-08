Евробаскет-2022. Хорватия – Украина, Чехия сыграет с Израилем и другие матчи

Сегодня состоятся шесть заключительных матчей группового этапа Евробаскета-2022.

Чехия сойдется с Израилем. Это решающая встреча за выход в плей-офф в том случае, если Финляндия обыграет Нидерланды. Если голландцы победят финнов, то все будет зависеть от разницы – чехам для попадания в 1/8 финала нужно будет выигрывать более 6 очков.

Хорватия встретится с Украиной, Греция сыграет с Эстонией, Сербия – с Польшей.

Групповой этап

Группа C (Италия)

Положение команд: Греция – 4-0, Украина – 3-1, Италия – 2-2, Хорватия – 2-2, Эстония – 1-3, Великобритания – 0-4.

Группа D (Чехия)

Положение команд: Сербия – 4-0, Польша – 3-1, Израиль – 2-2, Финляндия – 2-2, Чехия – 1-3, Нидерланды – 0-4.

Группа А (Грузия)

Положение команд: Испания – 4-1, Турция – 3-2, Черногория – 3-2, Бельгия – 3-2, Грузия – 1-4, Болгария – 1-4.

Группа B (Германия)

Положение команд: Словения – 4-1, Германия – 4-1, Франция – 3-2, Литва – 2-3, Босния и Герцеговина – 2-3, Венгрия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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