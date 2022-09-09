Хенрик Деттманн: «Если Богданович умышленно смазал штрафной, это говорит о том, что он не верит в себя и своих партнеров по команде»

Легендарный финский тренер Хенрик Деттманн прокомментировал промах форварда сборной Хорватии Бояна Богдановича с линии штрафных в концовке матча против Украины (90:85).

«Я был поражен, когда Боян Богданович намеренно смазал с линии штрафных в матче против Украины. Если бы он реализовал штрафной, Хорватия поднялась бы на второе место в группе и вышла бы на Польшу. Похоже, что они предпочли Финляндию», – сказал репортер.

«Это домыслы и одна из теорий. Может быть, они уже смотрят, с кем встретятся в следующем раунде. Но если это действительно так, это говорит о том, что он не верит в себя и своих партнеров по команде.

Какая разница, с кем вы будете играть в следующем раунде, если вы хотите выиграть весь чемпионат?» – сказал Деттманн.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад