«Хотел попасть, но мяч выскочил». Боян Богданович ответил, умышленно ли он смазал с линии в концовке матча против Украины

Капитан сборной Хорватии Боян Богданович после победы над командой Украины (90:85) в заключительном матче группового этапа Евробаскета ответил, умышленно ли он промахнулся с линии штрафных на последней минуте встречи.

«Я хотел попасть, но мяч выскочил.

Это был сложный матч, у нас то шла игра, то не шла. Во второй четверти позволили соперникам вернуться в игру. Они сократили отрыв, забросив три трехочковых. Но главное – мы выиграли матч и выходим в плей-офф.

С кем бы мы ни играли в плей-офф, будет непросто. Сербы — фавориты, а финны и поляки доказали, что способны нас обыграть и с ними будет непросто. Но у нас достаточно игроков и ресурсов, чтобы выиграть в 1/8 финала», — сказал Богданович.

За 27 секунд до конца матча при «+5» у Хорватии Богданович исполнил лэй-ап с фолом и увеличил разницу до «+7». Затем игрок смазал с линии штрафных, получив какое-то указание от тренеров.

Украинцы забрали подбор и набрали легкие два очка без сопротивления хорватов, которые по указанию тренеров бросили играть. В итоге Украина проиграла с разницей «-5», что обеспечит ей второе место в группе C в случае победы Италии над Великобританией.

Если Италия выиграет у Великобритании, у трех команд будет одинаковое количество побед. На данный момент разница Украины в очных встречах с Италией и Хорватией составляет «+6», у Хорватии в очных встречах с итальянцами и украинцами — «0». Италия в любом случае будет четвертой.

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