ФИБА представила нарезку с 47 очками Луки Дончича

представила видеонарезку лучших моментов разыгрывающего сборной Словении Луки Дончича в матче против сборной Франции (88:82) на Евробаскете-2022.

Лидер набрал 47 очков, реализовав 15-23 с игры, 6-11 из-за дуги и 11-12 со штрафной линии. Также он совершил 7 подборов, 5 передач и 1 перехват за 38:44 на площадке.

Это второе по результативности выступление в матче чемпионата Европы за всю историю. Рекорд был установлен бельгийцем Эдди Террасом в 1957 году (63 очка).

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