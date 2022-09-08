Мать Дончича: «Люди, окружавшие Луку последние два года, хотят воспользоваться им»

Мать звезды сборной Словении и Луки Дончича, Мириам Потербин, отреагировала на сообщение о том, что игрок хочет отнять у нее права на товарный знак «LUKA DONCIC 7».

«Все эти сообщения поступают от людей, которые окружали Луку последние два года и хотят полностью контролировать его жизнь и карьеру. Я не хочу выносить грязное белье на публику, особенно в то время, когда Луке нужно собраться и сосредоточиться на предстоящих важных матчах.

С момента его рождения единственное, что имеет для меня значение, это чтобы Лука был счастлив и шел за своей мечтой, что нормально для любой матери.

Угрозы от людей, которые хотят воспользоваться моим сыном и пишут подобные статьи в наименее подходящее для Луки время, на меня не действуют. Я всегда буду защищать своего сына», – заявила Мириам Потербин.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад