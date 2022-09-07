Лука Дончич судится с матерью из-за товарного знака

Разыгрывающий и сборной Словении Лука Дончич подал прошение в Ведомство США по патентам и товарным знакам.

Словенский баскетболист пытается отменить регистрацию товарного знака «LUKA DONCIC 7», которым в настоящее время владеет его мать, Мирьям Потербин.

Дончич дал согласие на использование бренда в ноябре 2018 года, когда ему было 19 лет. Официально товарный знак был зарегистрирован в январе 2020 года.

В июле 2021 года разыгрывающий направил своей маме письменное уведомление о том, что он больше не дает согласия на использование и регистрацию товарного знака, поскольку хочет развивать свой бренд без постороннего участия.

В сентябре 2021 года Дончич представил новый логотип «77» в виде инициалов «LD», который появился на его именной обуви и одежде бренда , а также на благотворительных и деловых мероприятиях.

После этого компания баскетболиста Luka99 Inc. дважды подавала заявку на регистрацию товарного знака «LUKA DONCIC», но получала отказ от из-за существующего «LUKA DONCIC 7».

Мама Луки Дончича (бывшая танцовщица и модель) управляет его бизнес-империей. В Словении ее критикуют за чрезмерную опеку сына