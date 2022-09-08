Луке Дончичу наложили швы в перерыве матча с Францией из-за рассечения

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич в первой половине матча Евробаскета-2022 с Францией получил удар локтем по голове.

У Дончича пошла кровь. В большом перерыве суперзвезде пришлось наложить швы.

Повреждение не помешало 23-летнему баскетболисту провести выдающуюся игру. Лука набрал 47 очков, реализовав 15-23 с игры, 6-11 из-за дуги и 11-12 со штрафной линии. Он провел второй в истории всех чемпионатов Европы матч по результативности одного игрока.

Дончич обошел по данному показателю Никоса Галиса из Греции (46 очков в 1983 году). Рекорд был установлен бельгийцем Эдди Террасом, который набрал 63 очка в 1957 году.

Кроме того, Дончич провел самый результативный матч Евробаскета по очкам в XXI веке.

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