Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» на данном этапе будут смотреть, что может получиться с Уэстбруком в составе»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией о том, как «Лейкерс» оценивают ситуацию с разыгрывающим на данный момент.

«Если исходить из того, что мне рассказали различные управленцы, «Лейкерс» пришли к выводу, что не будут обменивать Уэстбрука сейчас, потому что им не нравятся имеющиеся варианты трейда.

Они будут смотреть, что может получиться с Расселлом в составе, пытаться выжать из этого максимум. Так думают управленцы», – рассказал Уиндхорст.

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