Яннис Адетокумбо: «Следующая остановка – Берлин»

Форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо выложил в твиттере фотографию собственного данка в последнем матче группового этапа Евробаскета с Эстонией.
В четверг греки победили со счетом 90:69, заняли 1-е место в группе А (5-0) и вышли в 1/8 финала плей-офф на Чехию.
«Спасибо, Милан! Следующая остановка – Берлин 🔜💪🏾💪🏾», – написал Яннис.
Адетокумбо во встрече с Эстонией повредил голеностоп, но травма не носит серьезного характера.
Grateful Dead + 🏀 = 💛💚❤️. Благодарные мертвецы, которым баскетбол обязан по гроб жизни
Твиттер Янниса Адетокумбо