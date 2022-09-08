Яннис Адетокумбо в матче против Эстонии набрал 25 очков за 19 минут и подвернул ногу

Сборная Греции, досрочно обеспечившая себе первое место в группе C на Евробаскете-2022, одержала уверенную победу над командой Эстонии в заключительном матче группового этапа – 90:69.

Суперзвезда греческой сборной провел на площадке около 19 минут, набрав 25 очков (9 из 10 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 6 из 7 с линии штрафных), сделав 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 потери.

За 6:10 до конца третьей четверти Яннис подвернул ногу, столкнувшись с эстонским разыгрывающим Керром Крийсой. Лидер греков получил фол в нападении и был заменен до конца матча.

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