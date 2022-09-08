Димитрис Итудис – о Яннисе Адетокумбо: «Все в порядке»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис успокоил греческих болельщиков, объяснив, почему провел последнюю четверть матча против Эстонии (90:69) на скамейке.

«Яннис в любом случае не вернулся бы на площадку. Он восстанавливается после травмы.

Я не понимаю, почему такая шумиха. Яннис был заменен, и ему приложили лед, как это всегда происходит в раздевалке. Теперь это произошло на глазах у всех. Все в порядке», – сказал Итудис.

Яннис подвернул ногу за 6:10 до конца третьей четверти матча, столкнувшись с эстонским разыгрывающим Керром Крийсой, и провел оставшуюся часть встречи на скамейке.

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